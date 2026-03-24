Россияне покупают порядка 1 млн гаджетов в неделю

По оценке магазина приложений RuStore, за первые месяцы 2026 года россияне в среднем покупали более 500 000 устройств в неделю. Чаще всего пользователи запускали новые телефоны в праздники — в эти периоды показатель достигал 800 000.

Данные собирались на основе статистики по количеству активаций новых устройств.

Наибольшую долю рынка смартфонов удерживает Xiaomi — на этот бренд приходится 27% смартфонов. За ним идут Samsung (21%), Transsion (бренды Tecno, Infinix, Itel) – 14%, Realme (12%), Honor (8%), а также Huawei (5%).

Среди наиболее популярных моделей лидируют устройства линейки Samsung. В числе самых продаваемых — Galaxy S25 Ultra, Galaxy A56 5G, Galaxy A16 и Galaxy A55 5G, Galaxy S24 Ultra. Также в топ входят Redmi 13, POCO M6, Xiaomi 14T.



При этом покупатели выбирают как доступные модели, например, Redmi A5 и POCO C71 от 6 000 рублей, так и флагманские устройства вроде Samsung Galaxy S25 Ultra, стоимость которого достигает 120 000 рублей.

«В среднем за первые три месяца в году россияне еженедельно активируют около полмиллиона устройств — от бюджетных Redmi A5 до флагманских Galaxy S25 Ultra. RuStore уже установлен на 150 млн таких гаджетов, а также на планшетах, телевизорах и даже авто. При этом рынок подвержен сезонности и пиковых значений достигает к концу года», — отметил директор по развитию бизнеса Илья Ульянов.

​​​​​​