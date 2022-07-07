Россиянам объяснили, почему рубль неожиданно просел

56

Рубль стал слабеть к иностранным валютам начиная с первого июля и за это время юань, доллар и евро укрепились к российской валюте на 20%. Такое ослабление рубля возможно только при участии государства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", — объяснил он свою позицию.

По его прогнозу, наиболее вероятно, что до конца года иностранные валюты продолжат укрепляться к рублю и цель властей вернуть курс к отметкам в 70-80 рублей, о которых в том числе заявлял глава Минфина Антон Силуанов, будет достигнута.

Помешать этому процессу может новая волна санкций, если западные страны расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в долларах и евро.

Что касается крепкого рубля, который мы видели еще на прошлой неделе, на отметке, близкой к 50 рублям за доллар, то он не позволял российским экспортерам получать устойчивую прибыль.

"Это отрицательно влияет как на темпы восстановления экономики, так и на финансовую устойчивость экспортеров. Поэтому курс в 70-80 рублей за доллар действительно можно считать оптимальным. Он позволит экспортоориентированной экономике РФ комфортно пережить период санкций", — объяснил свой прогноз Тузов.