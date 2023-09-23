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Россиян заинтересовали мини-квартиры

23 сентября 2023 13:11
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Россиян заинтересовали мини-квартиры

Россияне в два раза чаще интересовались покупкой квартир площадью до 30 кв. м в новостройках, чем годом ранее. Об этом «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

При этом на вторичном рынке спрос на такой формат квартир вырос за аналогичный период всего на 8%, отметили эксперты.

«Самыми популярными у россиян остаются квартиры площадью 30–55 кв. м, им отдают предпочтение 63% покупателей, на втором месте лоты площадью от 56 до 83 кв. м, которые приобретает 21% россиян, мини-квартиры площадью до 30 кв. м пользуются популярностью у 13% покупателей», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше, но они выигрывают конечной стоимостью объекта, добавил он. Такие квартиры доступнее и зачастую их приобретают как стартовое жилье или для инвестирования.

«На первичном рынке средняя цена квадратного метра в квартирах площадью до 30 кв. м за год почти на 10%, а в целом рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке не превысил 6%, на вторичном рынке ситуация иная, средняя цена квадратного метра по всем сегментам за год выросла на 7,8%, а в мини-квартирах всего на 6,4%», — добавил Иванов.

По мнению эксперта, на фоне роста цен и снижения доступности стандартных ипотечных программ доля интереса к мини-квартирам в общем объеме спроса в ближайшее время будет расти.

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