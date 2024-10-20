Россия впервые за восемь лет не нуждается в чужой картошке

Я нашел ошибку
Главные новости:
На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования
На скорой в Самарской области работала фельдшер-мошенница без образования
В Самаре планируют создать целый музейный квартал
В Самаре планируют создать целый музейный квартал
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай
Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай
В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей
В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
Мужчина и женщина украли у тольяттинки телефон, теперь их ищут
Мужчина и женщина украли у тольяттинки телефон, теперь их ищут
Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих самарцев
Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих самарцев
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.42
-0.73
EUR 104.86
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россия впервые за восемь лет не нуждается в чужой картошке

20 октября 2024 10:28
118
Россия впервые за восемь лет не нуждается в чужой картошке

В прошлом году Россия впервые с 2015 года достигла полного самообеспечения картофелем, следует из данных Росстата.

Согласно анализу РИА Новости данных Росстата, РФ по итогам прошлого года достигла уровня самообеспечения картофелем в 101%, это на 6,5% больше предыдущего показателя. Это сопоставимо с показателями 2015 года, когда самообеспеченность картофелем также составляла 101%.

Россия также полностью обеспечивает себя в потребности мяса, а также рыбе. По мясу показатель составляет обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу показатель составляет 101,7%, а по рыбе — 152,9%.

Согласно доктрине продовольственной безопасности России, установлены следующие минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия: мясо на уровне 85%, рыба — 85%, картофель — 95%, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
79
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
154
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
608
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
593
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
574
Весь список