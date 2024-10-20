Россия впервые за восемь лет не нуждается в чужой картошке

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В прошлом году Россия впервые с 2015 года достигла полного самообеспечения картофелем, следует из данных Росстата.

Согласно анализу РИА Новости данных Росстата, РФ по итогам прошлого года достигла уровня самообеспечения картофелем в 101%, это на 6,5% больше предыдущего показателя. Это сопоставимо с показателями 2015 года, когда самообеспеченность картофелем также составляла 101%.

Россия также полностью обеспечивает себя в потребности мяса, а также рыбе. По мясу показатель составляет обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу показатель составляет 101,7%, а по рыбе — 152,9%.

Согласно доктрине продовольственной безопасности России, установлены следующие минимальные пороговые значения самообеспечения страны основными видами продовольствия: мясо на уровне 85%, рыба — 85%, картофель — 95%, пишет Смотрим.