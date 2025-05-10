Россия в феврале и марте возобновила импорт косметики из США

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США вновь стали поставлять в Россию косметику, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Поставки из Штатов возобновились в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. В марте импорт вырос уже до 504 тысяч, что стало максимальным значением за три года.

Главным образом российские компании в марте ввозили румяна — 493,6 тысячи долларов, а также лак и уход для ногтей — десять тысяч.

Стабильные поставки американской косметики прекратились в июне 2023-го, при этом небольшую партию, всего на несколько тысяч долларов, отгрузили в Россию в октябре прошлого года.