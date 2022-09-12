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Российской экономике предсказали новое падение

12 сентября 2022 12:29
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Российской экономике предсказали новое падение

Стабилизация российской экономики во втором квартале была временным явлением. В третьем квартале основные экономические показатели сменились новым падением. Об этом со ссылкой на данные Банка РоссииРосстата и оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

Предсказывать ухудшение показателей аналитикам регулятора позволяет мониторинг финансовых потоков и другие опережающие индикаторы. Так, объем входящих платежей в августе, взвешенный по доле отраслей в ВВП, снизился на процент по сравнению с уровнем второго квартала, а исходящих платежей — на 5,4 процента. Если не учитывать добычу нефтепродуктов и госуправление, входящие платежи упали на 2,5 процента.

Снижение активности носит комплексный характер, оно сопровождается падением как спроса, так и предложения, что свидетельствует о продолжении структурного шока. Авторы Telegram-канала MMI указывают, что экономика России во втором квартале опустилась ниже уровня второго квартала 2018 года.

Ранее экономисты департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка отмечали, что относительный отскок второго квартала связан в первую очередь с ожиданиями беспрецедентного обвала экономики. Менее печальная ситуация дала надежду участникам рынка на будущее восстановление, но текущая динамика ее не подтверждает.

Профицит внешней торговли и счета текущих операций остаются высокими, но идут вниз. Вслед за добровольным уходом России с газового рынка Европы, а также скорым ограничением на поставки нефти оба показателя существенно сократятся. Многое зависит от результата действия санкций Евросоюза и намерения стран G7 ограничить цены на российскую нефть. По мнению экспертов, даже частичный успех на этом направлении может ударить по торговому сальдо, а это, в свою очередь, чревато не только возвратом рубля на уровне 70-75 за доллар, но и значительно более серьезным падением национальной валюты.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.

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