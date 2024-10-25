Российские операторы могут поднять тарифы на связь на 15% в 2025 году

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В 2025 году 95% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии планируют поднять тарифы. Об этом пишут Известия со ссылкой на результаты опроса TelecomDaily.

49% из них могут повысить цены на 10-15%. Ещё 22% заявили, что цены вырастут на 20% и больше, 24% компаний сообщили, что рост составит 3–10%.

Основная причина подорожания тарифов заключается в дефиците оборудования и увеличения его стоимости. Также компании сталкиваются с нехваткой сотрудников, увеличением издержек, госрегулированием, трансграничными платежами и логистикой оборудования.

С учетом этих факторов индексация архивных тарифов, которые были разработаны и вводились в совершенно других экономических условиях, неизбежна. Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик. Источник, близкий к одной из крупных телекоммуникационных компаний