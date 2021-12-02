Росатом и Самарская область совместно проведут цифровую трансформацию региона 

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Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Госкорпорацией «Росатом» в области цифровизации. Соглашение заключено сроком действия до 2024 года и подписано директором по цифровизации Росатома Екатериной Солнцевой и первым вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

В рамках сотрудничества предполагается объединение потенциала Росатома как высокотехнологичной корпорации, а также Самарской области как региона с развитым кадровым, промышленным и научно-образовательным потенциалом для обеспечения цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Стороны будут осуществлять совместную разработку и внедрение цифровых решений, повышающих качество государственных услуг, деловой активности и уровня жизни населения Самарской области. Также будет осуществляться совместная работа по развитию цифровых технологий Росатома.

Приоритетным направлением сотрудничества станет внедрение цифровых решений для улучшения городской среды, включая системы управления, имитационного и информационного моделирования. Здесь работа может быть организована, в том числе, в проектах с применением геоинформационных технологий, в рамках создания информационных моделей зданий и сооружений, экомониторинга и экологического моделирования. Отдельным направлением станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу самарского региона, включая здравоохранение и образовательную систему.

Наряду с этим стороны будут совместно развивать новые производственные технологии, в частности, робототехнику, искусственный интеллект, работу с большими данными, виртуальную и дополненную реальность. В числе перспективных направлений - цифровая энергетика, цифровые технологии безопасности и управления рисками, а также производительность и охрана труда.

Важным направлением работы станет сотрудничество в области импортозамещения инженерного программного обеспечения на предприятиях Самарской области.

Ожидается, что на территории Самарской области будут реализованы новые инвестиционные проекты цифровой направленности, поскольку сотрудничество с Росатомом позволит региону привлечь дополнительные инвестиции в рамках реализации региональных компонентов Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

У Росатома и Самарской области уже есть опыт успешного сотрудничества в цифровой сфере: с 2018 года в регионе реализуются совместные проекты «Умный город» и «Умное здравоохранение» с использованием решений госкорпорации. Активное внедрение технологий «Умного города» идет в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске – муниципалитеты вошли в список пилотных городов проекта «Умный город» Минстроя России. Кроме того, госкорпорация сотрудничает с предприятиями Самарской области в рамках своей основной деятельности, к примеру, Сызранский завод «Тяжмаш» участвует в проектах по строительству АЭС в России и за рубежом.

«Росатом обладает комплексом импортонезависимых цифровых решений, которые могут успешно использоваться в самарском регионе для развития городских и муниципальных сервисов и расширения инструментов обратной связи от населения. Вместе с тем, Самарская область – это регион с развитой высокотехнологичной промышленностью, где наши цифровые разработки могут успешно применяться и развиваться. Объединение потенциалов в рамках двустороннего соглашения придаст кумулятивный эффект цифровизации региона и промышленности в целом», – отметила Екатерина Солнцева.

«Самарская область – территория с высокой концентрацией научного, образовательного, инновационного и производственно-технического потенциала. Соглашение с Госкорпорацией «Росатом» – это новый этап конструктивного сотрудничества нашего региона с одним из лидеров российской экономики. Документ открывает широкий спектр возможностей для внедрения в Самарской области передовых технологий Росатома в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления. Уверен, подписание соглашения с госкорпорацией обеспечит новый этап в научном и экономическом развитии Самарской области», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

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