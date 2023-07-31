РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

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Больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего топлива могут приобрести жители Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости*.



Рост цен по всей России



Эксперты отмечают, что в первом полугодии 2023 года бензин в России дорожал быстрее, чем в прошлом году. В июне средняя цена автомобильного бензина марки АИ-92 в целом по стране составила 48,37 рубля за литр, что на 2,5% больше, чем в декабре 2022 года. В тот же период прошлого года подорожание было всего на 0,1%. При этом рост цен на бензин в 2023 году укладывается в рамки потребительской инфляции, которая составила в первом полугодии 2,8%.

Согласно исследованию, цены на бензин по итогам первого полугодия 2023 года выросли почти во всех регионах РФ. В июне средняя цена на бензин АИ-92 по сравнению с декабрем прошлого года снизилась только на Чукотке. В исследовании отмечается, что в июне средние цены на бензин АИ-92 в регионах изменялись в диапазоне от 44,90 рубля за литр до 60 рублей, при среднероссийском уровне 48,37 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, причем темпами более высокими, чем инфляция, что ведет к повышению доступности бензина, поясняют аналитики.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.



Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта на среднюю заработную плату. Объем топлива, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2022 года по апрель 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2023 года.



Лидеры рейтинга



Лидерами по доступности бензина в России снова стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц, при общероссийском уровне в 1196 литров.



Еще в восьми регионах: Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области и Якутии – жители могут купить более 1500 литров в месяц. Согласно исследованию, в 21 субъекте РФ на среднюю в регионе зарплату водители могут приобрести от 1000 до 1500 литров бензина АИ-92.

Меньше 700 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители восьми регионов. В аутсайдерах оказались Кабардино-Балкария (637 литров), Чечня (610 литров) и Ингушетия (605 литров). Низкую доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга эксперты объясняют не ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки к среднероссийским или даже ниже, а низкими зарплатами в регионах.



Разброс цен



Разница в цене на автомобильное топливо в разных регионах составляет от 44,90 рубля за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр на Чукотке. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что аналитики объясняют высокими затратами на его транспортировку из-за специфичных географических условий.

При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за высоких зарплат, отмечают эксперты. Бензин марки АИ-92 в июне 2023 года стоил больше 56 рублей за литр в пяти регионах, и во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1500 литров (почти все они входят в первую десятку по доступности топлива за исключением Якутии, которая занимает 11-е место).



Минимальная стоимость бензина АИ-92 в июне 2023 года зафиксирована в Челябинской области. В девяти регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 находилась в диапазоне от 45 до 47 рублей за литр: в Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Курганской областях, Алтайском крае, Республике Коми, Омской и Томской областях. При этом аналитики снова подчеркивают, что в ряде регионов с низкой стоимостью бензина его доступность находится на невысоком уровне из-за низких зарплат.

Согласно исследованию, цена на бензин в июне 2023 года была ниже, чем в декабре 2022 года только в одном субъекте РФ, а в остальных был зафиксирован рост. При этом сильнее уровня инфляции в России стоимость марки АИ-92 выросла в 33 российских регионах, а в четырех из них рост превысил 5%. Авторы исследования отмечают, что рост цен на бензин в большинстве регионов не привел к снижению его доступности, так как зарплаты в них увеличивались большими темпами.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.