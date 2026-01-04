РФ обошла США, Британию и Францию по объему импорта мандаринов

Россия обошла США, Великобританию и Францию по объему импорта мандаринов в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что по итогам периода с января по сентябрь 2025 года на Россию пришлась шестая часть мирового импорта мандаринов или около 486,8 тысячи тонн. Это составляет 17% от всего мирового мандаринового импорта.

Второе место по импорту мандаринов занимают США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). Также в топ стран-импортеров мандаринов входят Великобритания (204 тысячи тонн или 7,6%), Франция (203,8 тысячи тонн или 7,5%) и Германия (165,9 тысячи тонн или 6,1%)