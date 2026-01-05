Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон. Поводом стали публикации и репосты в соцсетях с ложными утверждениями о том, что она мужчина, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной. В деле фигурировала и версия о том, что Брижит Макрон — это человек по имени Жан‑Мишель Тронье.

Перед судом предстали 8 мужчин и 2 женщины в возрасте от 41 до 60 лет. В понедельник суд вынес подсудимым приговоры — от обязательного курса по борьбе с домогательствами в интернете до восьми месяцев лишения свободы условно. Один мужчина, который не присутствовал на судебных слушаниях, был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Часть осужденных получила запрет на доступ к тем соцсетям, где они оставляли комментарии или делали репосты о половой принадлежности Брижит Макрон.

Процесс стал заключительным этапом судебной тяжбы семьи Эмманюэля Макрона против ложного утверждения о том, что его супруга Брижит — это мужчина по имени Жан-Мишель Тронье. Семья также подала иск о защите чести и достоинства против американки Кэндис Оуэнс, которая заявляла, что первая леди Франции якобы «широко шагает», «по-мужски раздвигает ноги, когда садится» и имеет прочие, по мнению ведущей подкаста, присущие мужчинам манеры поведения.

В этом иске указано, что Жан‑Мишель Тронье — это старший брат Брижит Макрон, которому сейчас 80 лет. Он живет в Амьене на севере Франции, где он вырос вместе с ней и четырьмя другими братьями и сестрами. Он присутствовал на инаугурациях Эмманюэля Макрона в 2017 и 2022 годах.

Фото: pxhere.com