Я нашел ошибку
Главные новости:
Автобусы будут поданы к храмам в 2:00.
В Рождественскую ночь в Самаре организуют автобусы к городским храмам
Глава региона отметил, что работали планомерно, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 
Вячеслав Федорищев рассказал, как в 2025 году обновляли транспортную систему региона
Более 350 тысяч звонков обработали специалисты ЕДДС.
В Самаре подвели итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы города за прошедший год
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной.
Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные

Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон

178
Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной.

Парижский суд признал виновными 10 человек по делу о кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон. Поводом стали публикации и репосты в соцсетях с ложными утверждениями о том, что она мужчина, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Суд постановил, что обвиняемые распространяли или размещали комментарии о гендере и сексуальной ориентации Брижит Макрон и утверждали, что она якобы родилась мужчиной. В деле фигурировала и версия о том, что Брижит Макрон — это человек по имени Жан‑Мишель Тронье.

Перед судом предстали 8 мужчин и 2 женщины в возрасте от 41 до 60 лет. В понедельник суд вынес подсудимым приговоры — от обязательного курса по борьбе с домогательствами в интернете до восьми месяцев лишения свободы условно. Один мужчина, который не присутствовал на судебных слушаниях, был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Часть осужденных получила запрет на доступ к тем соцсетям, где они оставляли комментарии или делали репосты о половой принадлежности Брижит Макрон.

Процесс стал заключительным этапом судебной тяжбы семьи Эмманюэля Макрона против ложного утверждения о том, что его супруга Брижит — это мужчина по имени Жан-Мишель Тронье. Семья также подала иск о защите чести и достоинства против американки Кэндис Оуэнс, которая заявляла, что первая леди Франции якобы «широко шагает», «по-мужски раздвигает ноги, когда садится» и имеет прочие, по мнению ведущей подкаста, присущие мужчинам манеры поведения.

В этом иске указано, что Жан‑Мишель Тронье — это старший брат Брижит Макрон, которому сейчас 80 лет. Он живет в Амьене на севере Франции, где он вырос вместе с ней и четырьмя другими братьями и сестрами. Он присутствовал на инаугурациях Эмманюэля Макрона в 2017 и 2022 годах.

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
178
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
502
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
469
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
795
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
825
Весь список