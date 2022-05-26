Резиденты «Жигулевской долины» представили свои проекты на Startup Village 2022

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Команда регионального оператора Сколково в Самарской области – технопарка «Жигулевская долина» - принимает участие в Х технологической конференции Startup Village 2022, которая проходит 25-26 мая. Мероприятие организовано при поддержке VEB VENTURES (ГК ВЭБ.РФ), Сколково и корпорации «РОСКОСМОС».

Развитие малого и среднего бизнеса, в том числе инновационных и высокотехнологичных предприятий – одно из приоритетных направлений в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым.

Startup Village – это уникальная площадка, на которой основатели стартапов встречаются с менторами и инвесторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей. Главная тема юбилейной конференции – «RETHINKING INNOVATION. Государство, рынки и общество во времена потрясений».

Первый день Startup Village 2022 (25 мая) был посвящен новым горизонтам технологического бизнеса. Представители крупного бизнеса, основатели стартапов, ученые, экономисты и чиновники обсудили: как перезапустить экономику и удержать человеческий капитал, какие ресурсы необходимы для технологического рывка и на развитие каких технологий нужно делать сейчас ставку, какие антикризисные меры поддержки приняты и как закрыть образовавшиеся пробелы в структуре промышленного производства. Во второй половине дня на Main Stage прошли сессии о новом формате партнерства стартапов и крупного бизнеса. Эксперты рассказали, как бизнесу стать технологически независимым от внешних ограничений, как формировать новые цепочки поставок и связи с помощью технологий.

Второй день Startup Village 2022 (26 мая) посвящен обсуждению экосистем и технологий, которые способны сделать рынок импортонезависимым. На главной сцене конференции спикеры презентуют возможности для акселерации в Азию, а также расскажут о развитии компаний в условиях санкционных ограничений, бесшовной системе поддержки малого и среднего технологического бизнеса в России, цифровой трансформации науки, корпоративных метавселенных и важнейших трендах, определяющих траекторию развития Data Science-индустрии.

Резиденты «Жигулёвской долины» – компании «Ладуга» и «Прикладная механика» - принимают участие в онлайн-выставке инновационных решений Startup Bazaar, в которой также участвуют более 150 проектов офлайн и 500 экспонентов онлайн.

«Подобные конференции – яркий пример того, что любой кризис – это пространство уникальных возможностей. Для нас важно, чтобы из Самарской области транслировались прорывные идеи наших разработчиков и уникальные проекты резидентов технопарка «Жигулевская долина», которые могут эффективно применяться в стратегически важных отраслях, сохраняя устойчивость экономики», - отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках события команда технопарка организовала встречу руководства ООО «Прикладная механика» с представителями кластера Ядертех для консультаций по дальнейшей работе.

«На встрече мы обсудили вопросы по продвижению и развитию нашего проекта, договорились о форматах дальнейшего взаимодействия и коммуникациях в рамках тех возможностей, которые предоставляет инновационный центр Сколково, – отметил руководитель «Прикладной механики» Антон Борзаев. – Также в качестве посетителей конференции Startup Village мы наметили практические шаги по потенциальному сотрудничеству с компаниями, у которых есть схожие с нами продукты, для совместной проработки проектов. Для нас это отличный шанс масштабировать наши идеи и сократить путь выхода продукта. Полученный результат – большая заслуга технопарка «Жигулевская долина», который помогает своим резидентам расширять географию сотрудничества и выстраивать новые партнерские отношения», - добавил разработчик.