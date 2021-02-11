Ремонтное депо станции Кинель планирует увеличивать мощности

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Рабочая поездка Губернатора Дмитрия Азарова в Кинель продолжается. Глава региона встречается с коллективом крупнейшего на Куйбышевской железной дороге ремонтного локомотивного депо.

На его сервисном обслуживании находится весь локомотивный парк Куйбышевской магистрали, в случае необходимости мастера приводят в порядок электровозы соседних дорог.

Станция Кинель – стратегический железнодорожный узел, второй по мощности после станции Москва-сортировочная. Это градообразующее предприятие: около трети взрослого населения связаны с магистралью. Станция, по сути, – связующее звено между центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией. Ежедневно по путям узла проходит до 140 пар пассажирских и грузовых составов.

Транспортный узел – это мощная инфраструктура с семью парками приема-отправки, локомотивным и вагонным депо. Здесь же расположен крупнейший на Куйбышевской магистрали сервисный центр.

Как пояснил Дмитрию Азарову руководитель ОАО «СТМ-Сервис» (входит в холдинг «Синара – транспортные машины») Кирилл Титов, в ремонтных цехах плановое и профилактическое обслуживание проходят маневровые, магистральные и пассажирские электровозы и тепловозы КбшЖД. В целом, на контроле ремонтников около 230 локомотивов.

Помимо ремонта, СТМ-сервис специализируется на модернизации подвижного состава, поставке запчастей, оказывает консалтинговые услуги и занимается подготовкой квалифицированных кадров. Сейчас в структуре занято 450 человек.

Кирилл Титов поделился с Главой региона амбициозными планами по модернизации существующих мощностей и расширению площадей. Это позволит создать в том числе не менее 70-ти дополнительных рабочих мест.

Дмитрий Азаров также обсудил c представителями Куйбышевской железной дороги перспективы обновления привокзальной площади Кинеля и наземных переходов. Модернизация коснется и исторического здания вокзала. В одном крыле планируется организовать музей дороги, во втором размесят краеведческую экспозицию, а центральная часть по-прежнему будет доступна для пассажиров, передает пресс-служба облправительства.