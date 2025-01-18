Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке

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При снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14% могут исчезнуть рассрочки от девелоперов, потому что они невыгодны застройщикам. Об этом заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Рассрочки используются девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном в проектах с низкой распроданностью.

Ряд экспертов считает, что популярность рассрочки в этом году может достичь пика, что обусловлено высоким уровнем рыночных ставок в 28-29%, ограниченным числом заемщиков и сокращением других схем продаж для застройщика после введения ипотечного стандарта. Также эксперты отметили в беседе с "Известиями", что рассрочка является вынужденной и временной мерой на фоне высокой ключевой ставки и удорожания ипотечных заимствований в 2024 году, а также способом закрепить продажу квартиры.

Существенного падения ключевой ставки, заключили эксперты, в этом году, судя по всему, ожидать не стоит, ипотека по рыночным ставкам в связи с этим быстро не вернется, поэтому рассрочки будут в течение всего 2025 года доступны для населения, пишет Смотрим.