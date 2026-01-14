Продажи украшений с выращенными бриллиантами в Самаре выросли в 2,1 раза

Аналитический центр SOKOLOV проанализировал динамику спроса на ювелирные украшения с выращенными бриллиантами за 2025 год в розничных магазинах бренда в Самаре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи изделий с выращенными бриллиантами в Самаре за 2025 год в денежном выражении выросли в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом. В топ-5 вошли Казань (в 4,8 раза), Уфа (в 4 раза), Волгоград (в 3,9 раза), Омск (в 3,3 раза) и Новосибирск (в 3,2 раза).



Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в Самаре составил 46 976 рублей. Самый высокий показатель был зафиксирован в Сочи (62 078 рублей), Краснодаре (60 053 рубля) и Ростове-на-Дону (59 254 рубля).



Чаще всего с выращенными бриллиантами самарцы выбирают кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитают белое и красное золото.