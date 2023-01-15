Я нашел ошибку
Главные новости:
Вносятся изменения на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море - Жигулевск.
Из-за ремонтных работ в Самарской области на несколько дней изменится расписание электричек
Соблюдайте режим — недостаток сна существенно обостряет чувство голода.
Минздрав: как бороться с перееданием
Особое внимание обратили на недопустимость игр вблизи дорог и в местах очистки снега.
В Жигулевске полицейские и ЮИДовцы провели мероприятие по дорожной безопасности
15 января она отметила, что пока изменений в состоянии здоровья госпитализированного спортсмена нет.
Жена фигуриста Костомарова рассказала о его крайне тяжелом состоянии
Актер скончался в возрасте 84 лет.
Умер советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе
Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры
Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры
Следственному комитету России исполняется 12 лет
Следственному комитету России исполняется 12 лет
В Ставропольском районе 18-летний водитель перевернул машину в кювет
В Ставропольском районе 18-летний водитель перевернул машину в кювет
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.57
-0.21
EUR 73.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры

15 января 2023 13:56
258
Продавцы электроники заявили о росте цен на телевизоры

По итогам 2022 года цена на телевизоры в среднем выросла на 10%, в первую очередь за счет дорогих моделей, оценили продавцы техники. По их данным, на базовый ассортимент цены к концу года снизились, отыграв весеннее удорожание, пишет РБК.

По подсчетам руководителя группы закупок ТВ- и аудиотехники «Ситилинка» Егора Панина, средняя цена телевизора за прошлый год выросла на 13%. Он отметил, что в сегменте базовых моделей (с экраном 32 дюйма) в течение года наблюдалась высокая волатильность: с пикового значения цены снизились в два раза. В премиальном сегменте стоимость увеличилась за счет сокращения маркетинговых активностей крупных брендов на фоне ухода с рынка, рассказал Панин.
По оценке «Марвел Дистрибуция», средняя цена на телевизоры в 2022 году составила 29,3 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем в 2021 году.
По оценке Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди членов — Sony, Huawei, Intel и др.), в среднем цена на телевизоры могла увеличиться на 10%, но на часть продукции вернулась к показателям начала года, сказал представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он связал это с перераспределением долей производителей: увеличением продаж у менее популярных и известных ранее брендов, а также СТМ (собственных торговых марок).
Увеличение происходило только в дорогом сегменте, а в целом по рынку цены снизились год к году, считает бренд-директор дивизиона собственных торговых марок Merlion Кирилл Костюшко. «Ситуация продиктована дефицитом товаров А-брендового сектора на фоне существующих реалий... Цены на бренды, которые не меняют ничего в своей продуктовой политике, изменились на 0–5% за год. Рост цен в первом полугодии 2022 года полностью нивелировался снижением цены во втором», — сообщил он. У ряда брендов телевизоров цена увеличилась из-за расширения матрицы в более дорогом сегменте, то есть увеличения представленности в больших диагоналях и сегменте высокотехнологичных дисплеев.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области.
13 января 2023  21:55
Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненного бойца
1354
13 января в САТОБ имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции
13 января 2023  21:46
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
833
Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих с Днем Самарской губернии. Он отметил, что в 63-м регионе всегда жили трудолюбивые люди.
13 января 2023  21:18
Глава региона поздравил Александра Ефанова с присвоением звания «Почетный гражданин Самарской области»
2816
Итоги реализации программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан подвели на совещании в Правительстве региона.
13 января 2023  16:58
В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот
751
Участники совещания обсудили ход исполнения программы догазификации в 2021-2022 годах.
13 января 2023  14:29
Виктор Кудряшов принял участие в федеральном совещании по социальной газификации
604
Весь список