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Представители крупных торговых сетей заявили о продаже яиц себе в убыток

22 февраля 2024 10:11
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Представители крупных торговых сетей заявили о продаже яиц себе в убыток

Крупнейшие российские торговые сети стали продавать куриные яйца себе в убыток из-за высокой закупочной стоимости. Об этом заявили представители ретейлеров на заседании аграрного комитета Госдумы, передает «Прайм».

По словам ретейлеров, с начала года оптовые цены на яйца снизились на 15,8%, а розничные — только на 15%. Например, в X5 яйца закупают по 127 рублей за десяток, а продают по 118 рублей. В «Магните» покупают по 115 рублей, продают по 113 рублей.

Рост цен на яйца в 2023 году на 50% вызвал беспокойство властей. Была поставлена задача снизить стоимость социально значимого продукта. По данным Росстата, в начале 2024 года яйца подешевели на 2,6%.

При этом производители заявляют, что не могут снижать оптовые цены из-за роста издержек. По их словам, нынешняя стоимость яиц адекватна. Решением могли бы стать долгосрочные контракты с ритейлерами, но пока на них согласились лишь 15 из 55 поставщиков.

Тем временем в Россию с конца 2023 года завезли 20 млн яиц из-за рубежа после отмены пошлин. Это также оказало давление на цены. Отечественные производители вынуждены продавать себе в убыток, чтобы конкурировать с импортом, пишет Газета.

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