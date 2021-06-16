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Предприятий Самарской области стали участниками федерального форума «Производительность 360»

16 июня 2021 17:11
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Форум – традиционно главная в РФ площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

15 июня в Нижнем Новгороде стартовал III Федеральный Форум «Производительность 360». Самарский регион на форуме представляют руководители и специалисты более 20 предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» – и органов исполнительной власти.

Форум «Производительность 360» – традиционно главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Около 80 экспертов обсудят наиболее острые вопросы развития экономики страны. В частности, возможности снижения цен на социально значимые продукты, строительство жилья и автодорог за счет использования бережливого производства.

Самарская область – в числе лидеров по реализации нацпроекта. Более 100 предприятий Самарской области вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства. На сегодня уже 67 компаний показали отличные результаты. В среднем предприятиям – участникам нацпроекта – удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы и на 68% повысить выработку на пилотном потоке.

О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно говорил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Внедрение бережливого производства – один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства, отмечал он.

«Сегодня нацпроект «Производительность труда» имеет ключевую задачу. Без повышения производительности труда невозможно добиться роста зарплат. Повышение производительности дает снижение себестоимости продукции, а значит, предприятие сможет продать ее больше, получить дополнительные средства на развитие, создание новых рабочих мест и повышение доходов сотрудников. Именно поэтому проведение форума «Производительность 360», где обсуждаются лучшие региональные практики внедрения инструментов бережливого производства, очень важно», - отметил участник форума – руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Мотивационную составляющую самого национального проекта подчеркивает генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон: «В основе нашего подхода к производительности - человек и его культура. Все мы проводим большую часть жизни на работе. И крайне важно чувствовать себя там комфортно. Нацпроект «Производительность труда» сразу про всех - про жизнь. Мы меняем производственную культуру. Сегодня 30 тысяч человек вместе с нами прошли через конкретные проекты на площадках 2,5 тысяч предприятий-участников. Это люди, которые в начале пути традиционно сопротивлялись изменениям, но через два-три месяца смотрели на проект совершенно другими глазами. Важный этап этой трансформации – согласиться с тем, что проблемы есть, осознать их. По моему опыту, 80% предприятий потом говорят «мы не понимаем, как мы работали до этого».

Форум продолжает свою работу. Уже более 450 человек прошли тренинги по управлению изменениями и управлению эффективностью. Еще 17 человек прошли обучение на «Фабрике офисных процессов», которая работает на площадке Форума. Эффект от обучения на «Фабрике» заключается не только в полученных знаниях инструментов и методик бережливого производства, но и мотивации и вовлечения сотрудников в непрерывные улучшения. В программу обучения входил методический разбор материалов и тренинг по навыкам активного практического обучения. Всего на сегодняшний день в стране открыто и функционирует три «Фабрики офисных процессов», а также 37 производственных «Фабрик процессов» по стандартам Федерального центра компетенций (ФЦК).

Теги: «Производительность 360» самарские предприятия Федеральный Форум

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