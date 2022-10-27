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Предприятие «Металлист-Самара» готово принять до 200 новых специалистов

27 октября 2022 17:42
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Предприятие занимается изготовлением металлических звукопоглощающих конструкций для авиационных двигателей.

На предприятии «Металлист – Самара» готовы трудоустроить порядка 200 специалистов. Всего в базе службы занятости региона сегодня более 40 тысяч вакансий. За последние годы благодаря эффективной работе Правительства области уровень безработицы в регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период - 0,7 %. Работу Самарской области по поддержке рынка труда высоко оценил Президент страны Владимир Путин в ходе недавней встречи с Дмитрием Азаровым.

Сегодня в регионе ведется большая работа по стабилизации ситуации на рынке труда, поддержке занятости, обеспечению финансовой стабильности жителей. Так, по поручению главы региона был подготовлен региональный план мероприятий по сохранению уровня занятости населения, направленный на поддержку рынка труда.

«Нам нужны рабочие специальности. Например, такие, как станочники, токари-универсалы, токари-карусельщики, токари-расточники, наладчики, слесари механосборочных работ, слесари-клепальщики, слесари-инструментальщики, специалисты по гальваническому покрытию различных деталей и других металлических изделий. Есть возможность обучения. Стоит отметить, что на предприятии успешно действует система наставничества», - рассказывает начальник отдела кадров АО «Металлист-Самара» Марина Борисова.

Предприятие занимается изготовлением металлических звукопоглощающих конструкций для авиационных двигателей. Аналогов такого производства нет нигде в стране. Поэтому так гордится возможностью здесь работать токарь Вадим Макеенко.

«Удивительно наблюдать, – признается рабочий, – как громоздкие куски титана превращаются при моем участии в сложные двигатели. Некоторые части, которые мы здесь изготовили, пошли, в том числе, для самолета нашего Президента и верховного главнокомандующего. Меня научили здесь многому. На моем рабочем месте нужно быть одновременно ловким и внимательным. Признаюсь, иногда думаю про себя, что, если вдуматься, ежедневно совершаю дела государственной важности».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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