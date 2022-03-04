Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам

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В целях улучшения условий ведения бизнеса, расширения доступа предпринимателям к финансовым ресурсам городскими властями была разработана актуальная мера поддержки. Представителям малого и среднего бизнеса предоставляются субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма заявки - 400 тысяч рублей.



Предприниматели могут подать документы в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара по адресу: ул. Галактионовская, 25, кабинет 1, с 08:30 до 16:30, перерыв на обед - с 12:30 до 13:30. Электронная почта: trade_office@mail.ru. Заявки принимаются в срок до 30 апреля 2022 года.



Субсидия представляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - субъектам малого и среднего предпринимательства.