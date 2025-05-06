предлагаемая зарплата в Самарской области оказалась ниже ожидаемой

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Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам апреля и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Самарской области в начале мая сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 5,7 резюме (-0,2 пункта за месяц), что чуть выше среднероссийского уровня (на 0,1 пункта). Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.



Работодатели в апреле разместили 25 тыс. вакансий, что на 27% меньше, чем в апреле 2024 года. Соискатели же создали или обновили 143 тыс. резюме, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Мы видим, что на рынок труда сильно влияют ожидания, настроения бизнеса и всех активных субъектов экономики. С конца 2024 года крупный бизнес более аккуратно ведет наем персонала, что отражается на общем объеме вакансий. При этом соискательская активность растет, а безработица остается на низком уровне. Такая стабилизация рынка труда характерна практически для всех отраслей экономики и для всех регионов, то есть нет какого-то одного региона, который бы демонстрировал другую динамику», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам апреля составила 62,6 тыс. рублей и оказалась ниже ожидаемой, которая подросла до 64,9 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тыс. рублей.