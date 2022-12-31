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Правительство РФ утвердило квоту экспорта зерна

31 декабря 2022 12:29
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Правительство РФ утвердило квоту экспорта зерна

Правительство Российской Федерации утвердило экспортную квоту на вывоз зерна в размере 25,5 миллиона тонн с 15 февраля по 30 июня 2023 года, сообщается в постановлении кабинета министров. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В квоту не входит экспорт в страны Евразийского экономического союза. Российские аграрии планируют за первую половину сельскохозяйственного сезона с 1 июля по 31 декабря 2022 года (вторая — до 30 июня 2023 года) экспортировать около 26 миллионов тонн зерна против 23,6 миллиона годом ранее.

Россия в 2022 году собрала в чистом весе 102,65 млн тонн пшеницы, 150,98 млн тонн зерна, сообщил Росстат. Сбор зерна вырос на четверть до 150,98 млн тонн с 121,2 млн тонн в 2021 году. Собрано озимой пшеницы 72,686 млн тонн, яровой – 29,965 млн тонн. Сбор пшеницы вырос на 35% – в 2021 году Россия собрала 76,1 млн тонн пшеницы, из них 53,03 млн тонн озимой и 22,961 млн тонн яровой, пишет Смотрим.

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