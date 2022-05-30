Я нашел ошибку
Главные новости:
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Россиян приглашают узнать секреты успешных природоохранных кампаний
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
В минувшие выходные специалисты "РКС-Самара" заменили канализационный колодец на Волжском проспекте
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Открыта регистрация участников студенческого Всероссийского экоквеста «Вода.Онлайн», версия 3.0
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
В Самаре хотят застроить участок на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
По Московскому шоссе в Самаре бегал лось
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов

30 мая 2022 11:42
109
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов

В пятницу, 27 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание с руководством подразделений Куйбышевской железной дороги, руководителями министерств и ведомств и главами отдельных муниципалитетов по реализации совместных проектов и решению проблемных вопросов. 

Стороны рассмотрели возможность запуска дополнительных электропоездов по направлению Самара – Водинская. Этот маршрут обслуживает, в том числе, жителей поселка «Крутые Ключи». В утренние часы поезда в направлении Самары идут с полной нагрузкой, и еще один рейс значительно улучшил бы транспортное обеспечение жителей микрорайона. Это потребует выделения дополнительного финансирования в виде субсидий из областного бюджета.  

Ранее председатель областного Правительства поручал проанализировать загрузку поездов в разное время суток. Как выяснилось, во второй половине дня электрички ходят наполовину пустыми. Один из вариантов решения вопроса – отмена одного непопулярного рейса и организация дополнительного утреннего маршрута за счет экономии средств. Виктор Кудряшов дал поручение дополнительно проработать вопрос, учесть мнение жителей массива. Если они посчитают вечерний рейс необходимым, минтранс вернется к идее организации дополнительного маршрута за счет субсидии. 

Обсудили и тему благоустройства платформы «Ягодная» - именно отсюда жители «Ключей» отправляются на работу. Председатель Правительства поставил задачу администрации Самары обязательно отремонтировать площадку и тротуары в этом году, до осени. 

На совещании было принято решение, которое улучшит транспортное сообщение с Тольятти. Будет продлен маршрут электрички «Ласточка» до Тольяттинского железнодорожного вокзала. Сейчас скоростной электропоезд ходит до Жигулевска. Для удобства пассажиров рассматривают и продление маршрутов городского общественного транспорта до железнодорожного вокзала Тольятти. При этом глава кабмина сделал акцент на синхронизации маршрутов с расписанием электропоездов, чтобы автобусы приезжали к моменту прибытия электрички. Это потребует от муниципалитета Тольятти дополнительных усилий.

«Я предлагаю этот вопрос решить таким образом: продлить этот маршрут в порядке эксперимента. Давайте возьмём период в три месяца и оценим. Если все будет удачно, и люди привыкнут к этому маршруту, увеличится пассажиропоток, то тогда на системной основе мы будем это продолжать», -  обратился Виктор Кудряшов к руководству Тольятти.

Прозвучала хорошая новость для любителей туризма: по области будет уже на регулярной основе курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. В прошлом году были организованы пилотные чартерные рейсы ретро-транспорта, они пользовались большой популярностью у туристов.  

«Маршрут будет использовать экономически обоснованный тариф, субсидии от министерства транспорта не потребуется, считаю, что данный маршрут будет привлекательным для жителей Самарской области, для жителей соседних регионов и туристических сообществ», - отметил начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений КБШЖД Алексей Ситников.

Глава Правительства поставил задачу министерству туризма региона продолжить работу над проектом вместе с КБШЖД, организовать деятельность экскурсоводов, продумать содержательное наполнение маршрута. 

Строительство социального объекта на паритетных началах – еще одно важное направление совместной работы КБШЖД и областных властей. На территории Кинеля на площади 18 гектаров планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем. Председатель Правительства поручил в течение двух недель представить на рассмотрение два проекта ФОКа – с бассейном и без. 

«Городу, безусловно, нужен такой спортивный объект. И, хотя ситуация с бюджетом достаточно напряженная, будем изыскивать средства, мы очень заинтересованы в реализации проекта», -  подчеркнул глава кабмина. 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022, 10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
С 1 июня в стране на 10 процентов будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Закон
135
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года
30 мая 2022, 09:58
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля
Дорога из Самары до Ширяево, предположительно будет занимать 40-50 минут. Транспорт
159
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022, 12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
Специалисты ЦУР фиксируют многочисленные обращения жителей: почему мы платим за отопление летом, хотя оно отключено? ЖКХ
550
  • Консультант плюс
В центре внимания
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
100
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
136
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля 2022 года
30 мая 2022  09:58
Скоростные суда «Валдай» выйдут в рейс из Самары 1 июля
160
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
551
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
1129
Весь список