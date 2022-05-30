Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов

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В пятницу, 27 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание с руководством подразделений Куйбышевской железной дороги, руководителями министерств и ведомств и главами отдельных муниципалитетов по реализации совместных проектов и решению проблемных вопросов.

Стороны рассмотрели возможность запуска дополнительных электропоездов по направлению Самара – Водинская. Этот маршрут обслуживает, в том числе, жителей поселка «Крутые Ключи». В утренние часы поезда в направлении Самары идут с полной нагрузкой, и еще один рейс значительно улучшил бы транспортное обеспечение жителей микрорайона. Это потребует выделения дополнительного финансирования в виде субсидий из областного бюджета.

Ранее председатель областного Правительства поручал проанализировать загрузку поездов в разное время суток. Как выяснилось, во второй половине дня электрички ходят наполовину пустыми. Один из вариантов решения вопроса – отмена одного непопулярного рейса и организация дополнительного утреннего маршрута за счет экономии средств. Виктор Кудряшов дал поручение дополнительно проработать вопрос, учесть мнение жителей массива. Если они посчитают вечерний рейс необходимым, минтранс вернется к идее организации дополнительного маршрута за счет субсидии.

Обсудили и тему благоустройства платформы «Ягодная» - именно отсюда жители «Ключей» отправляются на работу. Председатель Правительства поставил задачу администрации Самары обязательно отремонтировать площадку и тротуары в этом году, до осени.

На совещании было принято решение, которое улучшит транспортное сообщение с Тольятти. Будет продлен маршрут электрички «Ласточка» до Тольяттинского железнодорожного вокзала. Сейчас скоростной электропоезд ходит до Жигулевска. Для удобства пассажиров рассматривают и продление маршрутов городского общественного транспорта до железнодорожного вокзала Тольятти. При этом глава кабмина сделал акцент на синхронизации маршрутов с расписанием электропоездов, чтобы автобусы приезжали к моменту прибытия электрички. Это потребует от муниципалитета Тольятти дополнительных усилий.

«Я предлагаю этот вопрос решить таким образом: продлить этот маршрут в порядке эксперимента. Давайте возьмём период в три месяца и оценим. Если все будет удачно, и люди привыкнут к этому маршруту, увеличится пассажиропоток, то тогда на системной основе мы будем это продолжать», - обратился Виктор Кудряшов к руководству Тольятти.

Прозвучала хорошая новость для любителей туризма: по области будет уже на регулярной основе курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. В прошлом году были организованы пилотные чартерные рейсы ретро-транспорта, они пользовались большой популярностью у туристов.

«Маршрут будет использовать экономически обоснованный тариф, субсидии от министерства транспорта не потребуется, считаю, что данный маршрут будет привлекательным для жителей Самарской области, для жителей соседних регионов и туристических сообществ», - отметил начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений КБШЖД Алексей Ситников.

Глава Правительства поставил задачу министерству туризма региона продолжить работу над проектом вместе с КБШЖД, организовать деятельность экскурсоводов, продумать содержательное наполнение маршрута.

Строительство социального объекта на паритетных началах – еще одно важное направление совместной работы КБШЖД и областных властей. На территории Кинеля на площади 18 гектаров планируют возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с открытым футбольным полем. Председатель Правительства поручил в течение двух недель представить на рассмотрение два проекта ФОКа – с бассейном и без.

«Городу, безусловно, нужен такой спортивный объект. И, хотя ситуация с бюджетом достаточно напряженная, будем изыскивать средства, мы очень заинтересованы в реализации проекта», - подчеркнул глава кабмина.