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Правительство объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023–2025 годы. Несмотря на консервативную риторику, принято решение о расширении бюджетного дефицита 2023 года до уровня этого, налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у сырьевых экспортеров и увеличении госзаимствований для экономии ФНБ. Возвращение бюджетных правил в бюджет, видимо, пока будет выглядеть номинально: цифры доходов говорят о том, что бюджет составлен исходя из достаточно реалистичных оценок доходов от сырьевого экспорта, а вопрос о способах пополнения ФНБ на ближайшие годы считается неактуальным.

Заседание бюджетной комиссии правительства премьер-министр Михаил Мишустин открыл сообщением о том, что накануне проект бюджета на 2023–2025 годы был представлен президенту РФ, он одобрен, цель заседания — принять решения по последним «развилкам» в бюджетной конструкции с тем, чтобы в четверг и сам бюджет, и бюджеты теперь уже двух соцфондов (социального и медицинского), бюджетный прогноз и «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» могли быть одобрены на заседании правительства. Базовые цифры — доходы, расходы и дефицит бюджета — обнародованы премьер-министром, в целом есть достаточно информации для того, чтобы оценивать, что произошло с бюджетными проектировками за лето, пишет Коммерсантъ.

Исходная базовая конструкция бюджета в версии Минфина (см. “Ъ” от 21 июня) предполагала дефицит 2023 года в 1,1% ВВП, 2024 года — в 0,9% ВВП и 0,8% ВВП в 2025 году, до 2025 года его предполагалось финансировать преимущественно из Фонда национального благосостояния (ФНБ), не увеличивая сильно объем госзаимствований. В августе комиссия по бюджетным проектировкам столкнулась с заявками ведомств на дополнительное финансирование примерно на 5 трлн руб. в 2023 году, то есть доведение расходов следующего года выше 31 трлн руб. и очень значительное расширение бюджетного дефицита, покрываемое преимущественно за счет ФНБ.

Те же цифры на начало заседания комиссии 20 сентября выглядели так.

Бюджетный дефицит 2023 года должен быть примерно таким же, как и в текущем 2022 году,— порядка 2% ВВП, или порядка 3 трлн руб. На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, однако изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 трлн руб.

Дефицит 2025 года объявлен в 0,7% ВВП, что на 0,1 п. п. ниже июньских проектировок — и, видимо, нерадикально выше старых планов. Впрочем, по данным “Ъ”, часть новых расходов 2025 года утверждена условно. Пока неизвестно, что именно изменено в прогнозе, подготовленном Минэкономики. Исходя из приведенных цифр, можно предположить, что частью компромисса между сторонниками бюджетного консерватизма и бюджетного стимула стало приведение прогнозной цены на нефть к бывшей «цене отсечения» — упрощенно, бюджетная конструкция не предполагает, что при текущих нефтегазовых ценах придется решать вопрос о расходовании или конвертации «излишков» таких доходов по крайней мере в 2023–2024 годах: закупки юаней в ФНБ в эквиваленте десятков миллиардов долларов в проект не вписываются, будет потрачено то, что, предположительно, будет получено от экспорта.

Отметим, что эта стратегия неявно предполагает, что в Белом доме не ожидают масштабного мирового экономического кризиса, который бы неизбежно обрушил мировые нефтяные цены — и вместе с ними доходы бюджета РФ. Впрочем, она не предполагает и эффективности нефтегазового эмбарго ЕС и США в отношении бюджета, равно как и эффективного price cup в отношении нефтегазовых поставок из РФ — вероятно, в бюджетных документах будет реализован принцип (обсуждавшийся ранее как основа модифицированных бюджетных правил), по которому такие ограничения не повлияют на доходы федерального бюджета РФ, так как сокращение поставок и рост цен на российский экспорт будут эквивалентны по финансовому результату.