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Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством СО и ООО «ТД «Миндаль»

22 октября 2021 18:49
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600 миллионов рублей инвестиций и 300 новых рабочих мест.

22 октября 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ООО «ТД «Миндаль», в рамках которого в экономику региона будет инвестировано более 600 млн. рублей и создано не менее 300 новых рабочих мест. Соглашение подписали заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина и заместитель директора по общим и правовым вопросам региональной торговой сети «Миндаль» Антон Емельянов.

В настоящее время «Миндаль» включает 18 магазинов, численность сотрудников сети составляет более 1600 человек. В планах – открытие еще 3 новых супермаркетов.

Как подчеркнула Наталья Катина, торговый дом «Миндаль» работает на территории Самарской области около 20 лет и, что особенно важно, это местная региональная сеть: «Сегодня мы подписали соглашение о реализации еще нескольких инвестиционных проектов. Примерно 80% продукции, которая представлена в супермаркетах компании, это продукция наших местных производителей, и большинство из них получило сертификат «Самарский продукт».

Антон Емельянов сказал, что без поддержки региональных властей развивать торговую сеть невозможно. «Сейчас мы планируем открытие трех новых супермаркетов на территории региона, площадью торгового зала не менее двух тысяч квадратных метров в каждом. Будет организовано не менее трехсот новых рабочих мест. После выделения земельных участков все три объекта будут построены в течение года. Один супермаркет планируется открыть в районе Смышляевки Волжского района, два других - на территории Самары, земельные участки сейчас подбираются».

По словам представителя компании, за счет того, что большая часть продукции произведена в Самарской области, компании удается значительные средства экономить на логистике, это в свою очередь отражается на стоимости продуктов в супермаркетах сети. Также минимальные сроки доставки позволяют сохранить высокое качество продуктов. 

Особое внимание «Миндаль» уделяет безопасности покупателей и работников. Помимо соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, 72% сотрудников торгового дома прошли вакцинацию.

 

Фото:   правительство СО

 

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