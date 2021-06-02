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Почему в Самарской области подорожали продукты

2 июня 2021 13:41
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Почему в Самарской области подорожали продукты

В Самарской области пытаются сдержать рост цены на некоторые продукты питания. Но в некоторых случаях это невозможно сделать в силу объективных причин. Такой вывод можно сделать из материалов правительства Самарской области, предоставленных в ответ на вопросы депутатов губернской думы.

— Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%. Заметное влияние на это продолжили оказывать немонетарные факторы (структурные особенности отдельных отраслей. — Прим. ред.), восстановление спроса, ситуация на мировых рынках продовольствия, произошедшее в прошлом году ослабление рубля, а также рост издержек и низкая база начала 2020 года, — рассказали в правительстве.

Больше всего в Самарской области подорожали овощи. За I квартал 2021 года цена на морковь выросла на 38,6%, картофель — на 25,5%, лук — на 23,5%, капусту — на 10,6%. По словам чиновников, это связано с сезонностью товаров, пишет 63.ру.

— Весной продолжилось повышение годовых темпов удорожания мяса и птицы (на 18,1%), яиц. Это обусловлено влиянием затрат, возраставших в предыдущие месяцы как результат ослабления рубля и повышения мировых цен на зерно. Дополнительное влияние на цены на птицу и яйца оказали вспышки птичьего гриппа на отдельных территориях, — объяснили представители правительства.

Также рост цен на зерно повлиял на стоимость муки и хлеба. Они подорожали на 3,3% и 1–1,8% соответственно. Чтобы удержать цены, региональные власти утвердили порядки предоставления субсидий предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности на компенсацию части расходов на закупку зерна и продажу хлеба.

Цены на сахар и подсолнечное масло сдерживают за счет соглашения, заключенного между федеральными властями и торговыми сетями. В Самарской области, если верить данным службы статистики, зафиксировали даже снижение стоимости.

— В марте средняя цена 1 кг сахара в регионе по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 1,7% и составила 47,88 рубля. Но цена 1 литра подсолнечного масла увеличилась на 2,8% и составила 114,1 рубля, что соответствует общероссийским показателям. При этом более высокие цены в отчетах Самарастата обусловлены тем, что в наблюдении участвуют также рынки и нестационарные торговые объекты. В торговых сетях 1 кг сахара стоит в среднем 44,14 рубля, литр подсолнечного масла — 97,07 рубля, — пояснили чиновники.

Правда, срок соглашений с гипермаркетами по сахару уже истек 1 июня 2021 года. По подсолнечному маслу действие договоров закончится 1 октября 2021 года.

Теги: продовольствие рост цен ты

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