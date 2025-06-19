ПМЭФ-2025: компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

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Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие в Самарской области промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.

Самарский регион является одним из ведущих индустриальных центров России, в котором сосредоточены уникальные компетенции в машиностроении и металлообработке.

«Сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для совместной работы над развитием инновационной инфраструктуры региона. Мы будем стимулировать высокотехнологичные производства, укреплять научный и кадровый потенциал, а также налаживать сотрудничество между участниками процесса импортозамещения в ключевых отраслях российской экономики. Также будем вместе повышать осведомленность представителей промышленности, науки и инновационной инфраструктуры нашего региона о сервисах и инструментах поддержки, которые предоставляют компания «Иннопрактика» и «Инновационный инжиниринговый центр», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Большое доверие со стороны корпораций и предприятий к механизму работы «Инновационного инжинирингового центра» обусловлено принципиально новым подходом к выполнению комплексных проектов. Мы собираем и создаем необходимые инструменты для эффективной реализации и поддержки каждого проекта. Такой подход кратно снижает транзакционные издержки», – отметил Николай Колпаков.

«Инновационный инжиниринговый центр» разработал механизм «доращивания» и занимается его внедрением в партнерстве с крупными корпорациями. Данный механизм применяется в государственной грантовой программе (ее оператором выступает АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» – АНО «ЦПИИ»), которая стала важнейшим элементом импортозамещения и повышения технологического суверенитета отечественной промышленности. Она направлена на поддержку зрелых технологических компаний, разрабатывающих инновационную продукцию под требования российских корпораций.

Соглашение позволит закрепить текущую работу АНО «Инновационный инжиниринговый центр» и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» с Самарской областью в рамках проектов импортозамещения и грантовой программы «доращивания» технологических компаний, а также в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность».

«Надеемся, что наше сотрудничество поможет укрепить промышленный потенциал региона и будет способствовать созданию продуктов и технологических решений в интересах бизнеса с целью формирования опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги», – сказала Наталья Попова.

Фото: Иван Макеев