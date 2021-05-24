Партнерские отношения между Правительством Самарской области и ПАО «ЛУКОЙЛ» будут развиваться

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В пятницу, 21 мая 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с генеральным директором ООО «РИТЭК» Ренатом Нургалиевым и представителями компании.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, министр имущественных отношений Сергей Черепанов, врио министра промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

ООО «РИТЭК» является дочерним подразделением ПАО «ЛУКОЙЛ». Присутствие в регионе предприятий ЛУКОЙЛа имеет большую социальную значимость. Компания «РИТЭК» (на территории Самарской области представлена территориально-производственным предприятием «РИТЭК-Самара-Нафта») осуществляет добычу нефти на 79 месторождениях в девяти муниципальных районах области. Компания является крупным и ответственным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, вносит достойный вклад в обеспечение занятости населения региона.

Напомним, что базой для выстраивания партнерства между Правительством региона и ПАО «ЛУКОЙЛ» служит долгосрочное Соглашение о сотрудничестве, которое действует на протяжении трех лет. В настоящее время готовится к подписанию дополнительное соглашение.

Компания «ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку в строительстве социальных объектов. В регионе уже работают физкультурно-спортивные комплексы «Победа» в селе Кошки и «Ника» в селе Большая Глушица, спорткомплекс «Колос» в селе Челно-Вершины.

Компания отреставрировала Дворец культуры «Октябрь» в Самаре, Дом культуры в селе Кошки, благодаря ЛУКОЙЛУ в муниципалитетах появилось более 20 многофункциональных спортивных площадок и площадок для занятий ГТО.

«Рад, что между Правительством региона и компанией «ЛУКОЙЛ» сложились конструктивные партнерские отношения. Хотелось бы отметить огромный вклад ЛУКОЙЛА в социально-экономическое развитие области в части поддержки социально-значимых проектов. За счет благотворительных средств ремонтируются дома культуры, строятся спортивные площадки, оказывается поддержка детским спортивным организациям. За это мы вам очень благодарны. Готовы и в дальнейшем оказывать поддержку вашим новым проектам и социальным инициативам», - отметил, открывая встречу, Виктор Кудряшов.

В настоящее время компания реализует планы по приобретению новых месторождений и намерена расширять бизнес на территории Самарской области. Участники встречи обсудили ряд рабочих вопросов, решение которых будет способствовать успешному развитию производства ООО «РИТЭК» в регионе.