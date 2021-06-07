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Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей

7 июня 2021 11:50
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Ozon построит в Самарской области логистический комплекс и инвестирует более 4 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме 2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

Стороны договорились совместными усилиями развивать интернет-торговлю в регионе и стимулировать выход на платформу местных предпринимателей. Важнейшим этапом сотрудничества Ozon и Самарской области станет строительство фулфилмент-центра, куда продавцы со всего Поволжья смогут поставлять товары для быстрой и удобной продажи на Ozon.

Фулфилмент-центр включает в себя полный цикл «производства» интернет-заказов — от поставки товаров для хранения со стороны тысяч продавцов до получения заказа с платформы и формирования посылки.

Строительство будет поэтапным — планируется, что первые блоки фулфилмент-центра введут в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Общий объём инвестиций в хаб превысит 4 млрд рублей, после ввода в эксплуатацию всех очередей в регионе появится более 3 тыс. новых рабочих мест только на этом объекте, не считая создаваемых дополнительно в пунктах выдачи заказов и службах доставки. Площадь фулфилмент-центра по полу составит 75 тысяч кв м.

Открытие крупного логистического хаба даст предпринимателям Поволжья новые возможности. В первую очередь продавцы смогут быстрее поставлять товары на маркетплейс и экономить на логистике. Вдобавок, благодаря ускорению доставки и увеличению ассортимента, повысится и спрос на пункты выдачи заказов. А это еще одна возмозможность для местных предпринимателей, которые могут стать партнёром Ozon и открыть такую точку с дополнительной поддержкой маркетплейса. Уже сегодня в регионе работает несколько сотен пунктов выдачи Ozon, открытых предпринимателями по партнерской программе.

«Самара - важнейший эпицентр предпринимательства в Поволжье, и нам важно поддержать бурный рост онлайн-торговли здесь строительством масштабного логистического хаба. Создание фулфилмент-центра, с одной стороны, ускорит  доставку широчайшего ассортимента Ozon жителям области. Но еще более важно, что новый объект позволит локальным продавцам реализовать свои товары на всей территории России и даже за ее пределами. Уверен, что наши масштабные инвестиции в логистику в Самарской области приведут к росту продаж местных продавцов, а также к формированию новых бизнесов, связанных с онлайн-торговлей», — отметил Александр Шульгин, генеральный директор Ozon.

Фото: Pixabay.com

Теги: логистический комплекс Ozon В центре внимания Инвестиции ПМЭФ-2021

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