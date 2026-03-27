около 13 брендов могут покинуть Россию в 2026 году

Около 13 брендов, часть из которых уже полностью закрыла торговые точки, могут уйти из РФ в 2026 году. Об этом рассказали ТАСС в консалтинговой компании CMWP.

В мониторинге брендов участвовали товары широкого потребления, тогда как специализированные товары, реализуемые исключительно в профильных торговых предприятиях (например, автомобили, медицинские изделия), и операторы общественного питания были исключены.

"Среди брендов, которые находятся в процессе закрытия сети магазинов, по состоянию на конец марта этого года: российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также одна немецкая - Bugatti. Среди брендов детских товаров в процессе закрытия находится российский Orby, а Pelican переходит в онлайн, в настоящее время действует только одна торговая точка марки. Ранее сообщалось, что российские фэшн-бренды Modis, Zenden и Kovik также собираются покинуть рынок РФ", - сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, в процессе оптимизации сети торговых точек (сокращение числа магазинов бренда) находятся российские бренды: Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), "Домотехника" (бытовая техники и электроника (БТиЭ), Cats & Dogs (товары для животных). Ранее сообщалось о сокращении числа магазинов российского фэшн-игрока Gloria Jeans. Консалтеры также отмечают, что российские фэшн-марки Cosareve и Pink Punk приостановили свою деятельность и могут как вернуться на рынок, так и уйти с него. Российские M’Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году.