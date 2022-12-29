Объем поддержанного экспорта в Самарской области превысил 2,8 млрд рублей

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса за 11 месяцев 2022 года.

«С помощью регионального Центра поддержки экспорта в 2022 году самарскими компаниями заключено 67 экспортных контрактов на общую сумму 2,8 млрд. рублей. Самарская область активно использует экспортные возможности и непрерывно развивает экспортный потенциал. Наш регион интересен российским и зарубежным компаниям и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей», – рассказал Дмитрий Богданов.

Услугами ЦПЭ в этом году воспользовались 518 предпринимателей, которым предоставили более 2 тысяч различных услуг. Наиболее востребованными из них стали организация участия в выставках, бизнес-миссиях, услуга по поиску иностранного партнера и др.

Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.

Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.

«Мы занимаемся разработкой платформы Джеймикс. С 2016 года мы выводим этот высокотехнологический продукт на международный рынок. Платформа представляет собой инструменты для разработчиков, а также определенный технологический подход для разработки вэб-приложений. На сегодня нашими клиентами являются более 1000 компаний по всему миру. Но когда закончился период органического роста, мы обратились в Центр поддержки экспорта за услугой поиска иностранного партнера. Это помогло нам установить международные контакты там, где продвижение было затруднительно из-за языковых барьеров или высокой стоимости вхождения на рынок. Мы проработали страны Южной Америки, Африки, Азии. Во многом именно услуги Центра поддержки экспорта определили наше текущее движение», – отметил директор по маркетингу IT-компании «Хоулмонт» Виктор Фадеев.

Для упрощения выхода региональных предприятий на внешние рынки Правительство Самарской области совместно с Деловой Россией, Российским экспортным центром, Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, «Азия Инвест Банк» были созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в г. Ташкент и «Азия Инвест» в Самаре для обслуживания товарооборота между Российской Федерацией и Узбекистаном. Эти проекты в первую очередь направлены на поддержку и сопровождение малого и среднего бизнеса.

«Мы готовы всесторонне помогать экспортерам как в организации производственных процессов, так и сопровождать на каждом этапе внешнеэкономической деятельности: от поиска страны и партнеров до заключения экспортного контракта», – сказал Дмитрий Богданов.

При поддержке экспортного центра Самарской области в 2022 году проходили выставки и бизнес-миссии с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ. Реверсные бизнес-миссии помогают иностранным компаниям знакомиться с потенциалом Самарской области, налаживать взаимодействие с местными предприятиями, заинтересованными в экспорте своих товаров и услуг.

Для экспортеров постоянно расширяются инструменты поддержки. Так, в 2022 году стала действовать новая услуга – софинансирование 80% транспортных расходов. Экспортеры могут получить до 500 тыс. рублей.