Новгородские власти заявили, что завод IKEA не будет закрыт после ухода компании

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Один из четырех российских заводов IKEA , расположенный на территории Новгородской области, продолжит работу в регионе несмотря на решение руководства компании об уходе из России. Об этом сообщил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин, добавив, что предприятие будет социально ориентированным, передает ТАСС.

"Все должны понимать: завод не встанет и никуда не уйдет из Новгородской области, он будет работать. По IKEA , по сделке: насколько я знаю, сейчас те компании, которые хотят поучаствовать в этой сделке, направляют запросы в головной офис IKEA . Дальше идет у них переговорный процесс, процесс отбора. Ну и на финальной точке, я думаю, что какой-то финальный перечень потенциальных победителей коллеги согласуют и с Минпромторгом РФ, и с регионом, то есть с нами", - сказал губернатор.

По его оценке, завод IKEA в Новгородской области - это "серьезный промышленный актив". "Нам очень важно, чтобы новый собственник был профессиональным. Должна быть компания с компетенциями в области производства, с компетенциями в области реализации похожей продукции, с пониманием, что в Новгородской области в целом и в Новгородском районе в частности сложилась очень правильная ситуация с точки зрения участия предприятий в социальной жизни, нормального подхода к тем людям, которые работают. Безусловно, мы будем настаивать на сохранении всех этих позиций. С удовольствием примем любого собственника, важно, чтобы он был социально ориентирован", - уточнил глава региона.

Фото: ТАСС