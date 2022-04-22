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Неплатежи ООО «СТЭК» приведут к приостановке подачи электроэнергии 14 котельным в Самарской области

22 апреля 2022 10:59
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Неплатежи ООО «СТЭК» приведут к приостановке подачи электроэнергии 14 котельным в Самарской области

Долги за потребленную электроэнергию ООО «Самарская тепло-энергосервисная компания» (ООО «СТЭК») в очередной раз могут привести к приостановке подачи электрической энергии 14 котельным в поселках Рощинский, Балашейка, Троекуровка, Октябрьский, Мирный, Елховка, Новый Буян Самарской области и городах Сызрань, Чапаевск, Кинель. 

ООО «СТЭК», являясь концессионером Министерства обороны РФ, на протяжении полутора лет практически не оплачивает электроэнергию для взятых в концессию котельных. Общий размер долга составляет около 45 млн. руб. О недобросовестных действиях ООО «СТЭК». ПАО «Самараэнерго» проинформировало ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время правоохранительное ведомство ведет проверку наличия признаков преступления, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, фактов возможного мошенничества и нецелевого использования средств. 

В прошлом году ПАО «Самараэнерго», учитывая систематические неплатежи за электрическую энергию со стороны ООО «СТЭК», вынуждено было приостановить подачу электроэнергии на котельных неплательщика в межотопительный период. Введение очередного ограничения подачи электроэнергии на объекты ООО «СТЭК» запланировано на конец апреля. 

 

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