Неплатежи ООО «СТЭК» приведут к приостановке подачи электроэнергии 14 котельным в Самарской области

135

Долги за потребленную электроэнергию ООО «Самарская тепло-энергосервисная компания» (ООО «СТЭК») в очередной раз могут привести к приостановке подачи электрической энергии 14 котельным в поселках Рощинский, Балашейка, Троекуровка, Октябрьский, Мирный, Елховка, Новый Буян Самарской области и городах Сызрань, Чапаевск, Кинель.

ООО «СТЭК», являясь концессионером Министерства обороны РФ, на протяжении полутора лет практически не оплачивает электроэнергию для взятых в концессию котельных. Общий размер долга составляет около 45 млн. руб. О недобросовестных действиях ООО «СТЭК». ПАО «Самараэнерго» проинформировало ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время правоохранительное ведомство ведет проверку наличия признаков преступления, предусмотренных ч.7 ст.159 УК РФ, фактов возможного мошенничества и нецелевого использования средств.

В прошлом году ПАО «Самараэнерго», учитывая систематические неплатежи за электрическую энергию со стороны ООО «СТЭК», вынуждено было приостановить подачу электроэнергии на котельных неплательщика в межотопительный период. Введение очередного ограничения подачи электроэнергии на объекты ООО «СТЭК» запланировано на конец апреля.