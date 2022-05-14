Названы государства, которые получат наибольшую выгоду от введения в России параллельного импорта

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Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова перечислила государства, которые получат наибольшую выгоду от введения в России параллельного импорта. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По мнению Анисимовой, в данных условиях выиграют такие страны, как Турция, Казахстан, Китай и Армения. Параллельный импорт поможет избежать дефицита из-за снижения запасов товаров, а цены повысятся из-за роста транзакционных издержек, в том числе цен на транспорт.

«Рост импорта будет способствовать снижению темпов роста цен в экономике, ограничению укрепления рубля, а также росту товарооборота со странами, через которые будет осуществляться параллельный импорт. Странами-бенефициарами такого импорта могут стать Турция, Казахстан, Китай, Армения», — считает аналитик.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В списке значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей. Также в перечень вошли деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них. Всего в списке 96 пунктов, пишет Лента.