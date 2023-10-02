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На Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос в продукции малых и средних предприятий. Специальный сервис «Производственная кооперация и сбыт» помогает заказчикам найти МСП-поставщиков, а тем в свою очередь расширить канал сбыта собственной продукции.



В данный момент в поставщиках из Самарской области заинтересованы ООО «Инкатех» и АО «Волгабурмаш». Предприятия разместили на электронной площадке свои запросы и готовы рассмотреть предложения компаний сферы МСП. Среди этих запросов: металлоизделия, крепежи, огнеупорные материалы, текстиль, таблетированная соль, керамические изделия и др.



«Малые и средние предприятия могут найти заявки от заказчиков через сервис «Производственная кооперация и сбыт» и расширить рынок сбыта собственной продукции. Помимо отечественных компаний, на платформе представлен запрос и от иностранных», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



На сегодня, добавил он, это уже работающий инструмент по встраиванию МСП-поставщиков в производственные цепочки.

«Помимо ресурсов и возможностей, созданных для бизнеса федеральным центром, в Самарской области действуют свои инструменты. Среди них – региональный центр импортозамещения, а также действующий на его базе технологический ИТ-хаб, где можно протестировать различные программные решения отечественных производителей. Все эти ресурсы помогают бизнесу получить дополнительные каналы сбыта и новых потребителей своей продукции, а также решить вопрос поставщиками качественных комплектующих, материалов и оборудования, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Региональный центр импортозамещения создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в партнерстве с «Клубом экспортеров» Самарской области.



Организация занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра проверяют каждого контрагента и налаживают взаимодействие поставщиков и потребителей.



Сертифицированные специалисты технологического хаба консультируют и помогают предпринимателям с выбором компетентного партнера, внедрением и поддержкой программного обеспечения от российских разработчиков. Новая структура создана в апреле текущего года, в партнерстве областного Правительства и Самарского регионального отделения «Деловой России».



Цифровая платформа МСП.РФ создана для поддержки малого и среднего бизнеса и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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