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На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок — зарубежный продуктовый гигант Unilever (марки «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт») по объемам производства уступил первое место группе компаний «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»). Соответствующую оценку предоставили Национальный союз производителей молока «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Исследование компаний опубликовано на портале Milknews.

За 2021 год новый лидер «Ренна» увеличил отгрузки мороженого на 17,2 процента, до 50,4 тысячи тонн, в то время как выпуск мороженого Unilever вырос менее чем на 1 процент до 45 тысяч тонн. На третьем месте — группа компаний «Айсберри» (марки «Пломбир Вологодский», «Филевское»). У нее объемы выпуска достигли 44 тысяч тонн мороженого, что на 19,9 процента больше, чем годом ранее. В целом производство мороженого в России увеличилось на 17,4 процента, до 527 тонн.

Доля десяти крупнейших компаний в отрасли в 2021 году превысила 60 процентов, немного поднявшись с 57 процентов в 2020 году. Основные производители также обеспечили 70 процентов прироста рынка. Такую тенденцию можно связать в том числе с успехами компаний в продаже мороженого за рубеж, объяснил «Коммерсанту» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По итогам 2021 года объем экспорта продукта рекордно вырос — российские производители увеличили поставки на 26 процентов до 33 тысяч тонн, пишет издание.

Потенциал поставок продукта из России за рубеж, даже на фоне возможной потери рынков США и ЕС из-за обострившегося геополитического конфликта, остается высоким, считает гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов. Если запад перестанет закупать мороженое у российских производителей, компенсировать убытки можно будет за счет других стран, в первую очередь Юго-Восточной Азии, полагает он. Однако Груздев отмечает, что помешать освоить новые экспортные рынки может укрепление рубля.

Эксперт пояснил, что индустрия может столкнуться с операционными и логистическими трудностями. Груздев считает, что конец 2022 года станет для отрасли принципиальным — тогда начнется подготовка к следующему сезону, и производители будут должны закупать материалы и комплектующие, которые в настоящее время невозможно приобрести из-за санкций.

При этом, по данным экспертов, качество одного из видов мороженого — пломбира — стало гораздо хуже

по сравнению с прошлыми годами. Специалистам Роскачества удалось более 70 процентов рынка, доля фальсификата среди этого объема достигла 18 процентов. Число случаев обнаружения кишечной палочки оказалось в шесть раз больше, чем в 2018 году, когда проводилось первое исследование, пишет Лента.