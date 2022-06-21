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На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области

21 июня 2022 12:13
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На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области

В пятницу, 17 июня 2022 года, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с управляющим партнером ГК ФСК, генеральным директором ООО «ФСК РЕГИОН» Алексеем Алмазовым. 

Участники встречи обсудили ряд инвестиционных проектов, связанных с комплексным развитием территорий в Самарской области. Отдельно рассмотрели схему застройки площадки у стадиона «Солидарность Самара Арена» в областном центре, где планируется возведение межвузовского кампуса на 5000 мест и жилого комплекса, и также проект создания района «Прибрежный парк» в Тольятти. 

«Программа комплексного развития территорий, которая была утверждена решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это будущее крупных городов. На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы представили девелоперские проекты по комплексному развитию территорий, которые вызвали огромный интерес у участников форума. Состоялось огромное количество контактов, которые, конечно, будут продолжены. Проект развития территории вокруг стадиона «Солидарность Самара Арена» мы обсуждали, в том числе, с компанией «ФСК Регион», это крупнейшие девелоперы страны, которые входят в первую пятерку девелоперских компаний», - отметил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

«Самарская область, обладая мощным потенциалом, может стать значимой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе. Команда ФСК Регион готова предложить рынку Самарской области принципиально новый тип жилой недвижимости с созданием комфортной городской среды, реализацией сервисной модели, а также проекты апартаменто-гостиничного типа с повышенным уровнем комфорта», - подчеркнул управляющий партнер ГК ФСК, генеральный директор ООО «ФСК РЕГИОН» Алексей Алмазов.

 

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