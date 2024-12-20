Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения «РУДА»

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Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.

В июле текущего года между регионом и управляющей сервисной компанией «РУДА» было заключено соглашение о сотрудничестве. «Это партнерство поможет создать производственную инфраструктуру для станкостроения в регионе. Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения», - отметил тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

Кластер «РУДА» создан в 2022 году по инициативе резидента технопарка «Жигулёвская долина» ООО «Прикладная механика» и при участии Правительства Самарской области. В него уже вошли 5 предприятий региона.

«Создание кластера инновационного станкостроения - еще один значительный шаг в нашей большой, системной работе по достижению технологического суверенитета, - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Активная работа кластера будет способствовать росту числа его участников, а значит - усилит кооперационные связи между предприятиями, позволит нашим производителям реализовывать совместные проекты и создавать уникальные, высокотехнологичные продукты».

Сегодня участники реализуют три импортозамещающих проекта по разработке и производству отечественного станочного оборудования, а также строят большие планы на перспективу.

«Мы прошли длинный путь от формирования инициативы и защиты ее на региональном уровне, подготовки и понимания механизмов создания и развития кластеров, до согласования и регистрации в федеральных органах, - рассказал руководитель специализированной организации промышленного кластера Антон Борзаев. - Задача кластера — построить технологическую цепочку для реализации отечественных решений в области станкостроения, которые будут полезны Самарскому региону и стране. У нас получилось сформировать хорошую стартовую площадку для создания платформы для продвижения российских производителей».

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: департамент информационной политики СО