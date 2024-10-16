Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 349 рублей

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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь с 1 января 2025 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается поднять минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра с 299 рублей до 349 рублей, на коньяк – с 556 рублей до 651 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 403 рублей до 472 рублей за такой же объем.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2030 года включительно", – говорится в тексте проекта.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию с 2009 года. Это сделано для борьбы с теневым производством. Последний раз ведомство повышало минимальную розничную цену на крепкий алкоголь 1 июля 2024 года, пишет Смотрим.