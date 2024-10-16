Я нашел ошибку
Главные новости:
Только 11% самарцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы
Только 11% самарцев никогда не обсуждают дома рабочие вопросы
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
В Самаре разбойника обязали компенсировать моральный вред сотруднице банка
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
Впервые за 17 лет погранслужба РФ подготовила срочников для охраны границы
Впервые за 17 лет погранслужба РФ подготовила срочников для охраны границы
Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти
Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти
росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла
Росгвардейцы задержали самарца, укравшего из гипермаркета 21 пачку масла
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 349 рублей
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 349 рублей
В Турции сократят число отелей по системе "все включено" из-за еды
В Турции сократят число отелей по системе "все включено"
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 349 рублей

16 октября 2024 09:19
119
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку до 349 рублей

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь с 1 января 2025 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается поднять минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра с 299 рублей до 349 рублей, на коньяк – с 556 рублей до 651 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 403 рублей до 472 рублей за такой же объем.

"Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2030 года включительно", – говорится в тексте проекта.

Минфин устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию с 2009 года. Это сделано для борьбы с теневым производством. Последний раз ведомство повышало минимальную розничную цену на крепкий алкоголь 1 июля 2024 года, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
83
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
464
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
552
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
480
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024  13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
840
Весь список