Мексиканскую текилу начнут производить в Подмосковье

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Правительство Мексики разрешило компании Luding Group начать розлив текилы в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление фирмы.

Luding Group является крупным российским импортером и дистрибьютором алкогольной продукции. Напитки под брендами Don Chiku и La Pavesa планируется начать выпускать уже в январе на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ). Там будут разливать алкоголь в разных ценовых сегментах.

В компании уточнили, что поставщиком сырья (дистиллята) выступит фирма Cooperativa Tequilera La Magdalena, которая выпускает текилу под брендами Azteca и El Caudillo. При этом журналистам не стали раскрывать суммарные инвестиции в запуск марок текилы и примерные объемы планируемого производства, пишет Газета.