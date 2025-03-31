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Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали, как изменились заработные платы в различных сферах по итогам 1 квартала 2025 года и где они выросли больше всего.

По итогам 1 квартала 2025 года (1 января – 29 марта) медианный уровень предлагаемой зарплаты в Самарской области составил 64,2 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим кварталом он снизился на 0,7%, при этом по сравнению с 1 кварталом 2024 года вырос на 13%.

В разрезе профессиональных сфер больше всего за квартал заработная плата увеличилась в страховании – на 21% и составила 72,8 тыс. рублей. Также на 11% выросли зарплатные предложения в сфере «Маркетинг, реклама, PR» и достигли 79,9 тыс. рублей.

В трех областях уровень предлагаемых зарплат не изменился, а в семи даже снизился. Наиболее сильный спад произошел у домашнего и обслуживающего персонала – на 24%, доход составил 60,2 тыс. рублей. Также на 15% уменьшились зарплатные предложения в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» - до 78,5 тыс. рублей.