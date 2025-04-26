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McDonald’s подал заявки на регистрацию товарного знака в России

26 апреля 2025 11:04
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McDonald’s подал заявки на регистрацию товарного знака в России

Сеть быстрого питания McDonald’s в конце 2024 года подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России. Роспатент начал их рассмотрение в апреле 2025-го, передает ТАСС. Сейчас в отношении заявок проводят формальную экспертизу и экспертизу заявленных обозначений.

McDonald’s в мае 2022 года ушла с российского рынка. Ее активы приобрел предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка». В июле 2024-го она впервые после ухода McDonald’s открыла рестораны в новом российском регионе — Приангарье, пишет Коммерсантъ.

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