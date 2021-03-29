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Конкурсный управляющий тольяттинского ООО «Томет»: запущен второй агрегат метанола

29 марта 2021 11:26
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В тольяттинском ООО «Томет» произошло важное для предприятия и для химической отрасли событие – после полугодового простоя запущен второй агрегат по выпуску метанола.

В тольяттинском ООО «Томет» произошло важное для предприятия и для химической отрасли событие – после полугодового простоя запущен второй агрегат по выпуску метанола.

Оба агрегата метанола на «Томете» были остановлены еще в октябре 2020 года по распоряжению тогдашнего генерального директора ООО «Томет» Владимира Чаброва. 26 ноября Арбитражный суд Самарской области вынес решение о возобновлении производства на заводе, и тогда же на предприятии была введена процедура наблюдения.

Однако при осуществлении пусковых работ произошли аварии – 6 декабря на первом агрегате, 13 декабря – на втором агрегате. Тогда после устранения поломок первый агрегат удалось запустить достаточно быстро, однако инфраструктура второго агрегата требовала более серьезного ремонта, агрегат не удалось вернуть в строй.

3 марта 2021 года Арбитражный суд Самарской области отстранил Чаброва от выполнения функций генерального директора «Томета» и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим был назначен Анатолий Селищев, который 9 марта приступил к своим обязанностям.

«Когда мы с командой специалистов пришли на предприятие, – делится А.Селищев, – я поставил задачу запустить второй агрегат метанола и тем самым увеличить выпуск продукции. Наша ремонтная бригада заменила поврежденные в результате декабрьской аварии газопроводы, но тут вдруг «Тольяттазот» заявил о начавшемся ремонте на своем газовом трубопроводе, и по этой причине ТоАЗ не давал нам газ на второй агрегат. Мы могли бы запуститься еще неделю назад».

Напомним, природный газ является основным сырьем для производства метанола (метанолового спирта). ООО «Томет» расположен на территории «Тольяттиазота» и получает от него все промышленное сырье.

«Мне пришлось письменно обратиться к руководству «Тольяттиазота», звонить в Межрегионгаз и в результате проблему с поставкой газа нам удалось решить. Руководство ТоАЗа пошло нам навстречу, и несколько дней назад мы начали запуск агрегата. Рассчитываю, что с воскресенья он выйдет на полную мощность – 1150 тонн в сутки». Сейчас газ поступает бесперебойно, – подтвердил Селищев.

По словам конкурсного управляющего, первый агрегат метанола работает в штатном режиме, и после выхода второго агрегата на проектную мощность предприятие будет производить 2500 тонн метанола в сутки. «Возвращение в строй второго агрегата не только пойдет на пользу предприятию и трудовому коллективу, но и стабилизирует ситуацию на рынке», – считает А.Селищев.

Как уже ранее заявлял Анатолий Селищев, предприятие продолжит стабильную работу, задачей арбитражного управляющего является организация этой работы и сохранение трудового коллектива. На очередном собрании кредиторов ООО «Томет», которое запланировано на 1 апреля, Селищев намерен представить на рассмотрение подготовленную им стратегию дальнейшего развития предприятия.

Алексей Напылов

tltpravda.ru

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