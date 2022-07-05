Я нашел ошибку
Главные новости:
В торговых центрах Москвы стало на четверть меньше посетителей
Компания Volvo не принимала решения об уходе с российского рынка
Компания Volvo не принимала решения об уходе с российского рынка
85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес
85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес
В Новокуйбышевске иномарка сбила женщину
В Новокуйбышевске иномарка сбила женщину
Житель Самары торговал флешками с кодами банка
Житель Самары торговал флешками с кодами банка
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Ирина Волк: Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
Ирина Волк: Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
Одна из старейших городских станций водоподготовки внедряет новейшие технологии
Одна из старейших городских станций водоподготовки в Самаре внедряет новейшие технологии
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.09
1.32
EUR 57.18
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарскую область на Универсиаде в Ульяновске представят 18 студентов из трех вузов
В Сaмаре инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по безопасному поведению на воде
Грушинский фестиваль: сегодня Никита Высоцкий презентует  ледовое шоу, которое запланировано в СКК «Дворец спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Компания Volvo не принимала решения об уходе с российского рынка

5 июля 2022 13:56
46
Компания Volvo не принимала решения об уходе с российского рынка

Компания Volvo сообщила, что не принимала решения об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания Volvo Group не принимала решение об уходе с рынка», — констатировал представитель пресс-службы автопроизводителя. Ранее стало известно, что Volvo Group решил сократить штат в России.

Дело в том, что завод компании в Калуге продолжит находиться в режиме простоя, поэтому вынужден увольнять часть сотрудников. По состоянию на конец 2020 года в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво Компоненты» — 668 человек (данные на 2019 год).

В конце апреля сообщалось, что Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors начали сокращать основную часть сотрудников российских офисов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.
4 июля 2022  18:46
Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому форуму управленцев
449
По итогам исследования в этом году 63-й регион вновь стал одним из субъектов-лидеров.
4 июля 2022  17:39
Оценка совместной работы: Самарская область получила правительственный грант за эффективную реализацию нацпроектов
1118
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
4 июля 2022  11:45
В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля
387
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
4 июля 2022  11:05
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича сохраняет свое название
418
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
3 июля 2022  13:30
В Самарской области завершился 49-й Грушинский фестиваль
921
Весь список