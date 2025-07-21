Компании меняют планы повышения зарплат в этом году

153

В России на 13 процентных пунктов уменьшилась доля компаний, в которых планировался бы рост зарплат работников до конца этого года. А число компаний, планирующих сокращение кадров, увеличилось вдвое, до 11%. Таковы данные Центробанка.

В результате доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84% до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%", - говорится в докладе ЦБ.

Отмечается, что тенденция просматривается во многих отраслях экономики, в том числе - в торговле, добыче полезных ископаемых, химпромышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Что касается сокращений персонала, такие действия планируют 11,5% работодателей, в то время как в январе этого года их было 6,9%.

Данные регулятора основываются на результатах 11,6 тысяч организаций, пишет РГ.