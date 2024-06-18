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Количество новых рабочих мест в Самарской области выросло на 35%.

18 июня 2024 10:16
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Количество новых рабочих мест в Самарской области выросло на 35%.

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Самарской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями ПФО за последние 30 дней было открыто более 242,6 тыс. вакансий – это на 23% больше, чем в начале лета 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов ПФО продемонстрировали Самарская и Оренбургская области, Республика Мордовия: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 35%, 29% и 27% соответственно. Компании Самарской области искали за последний месяц более 33,9 тыс. новых работников.

Регион

Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом

Кировская область

14%

Чувашская Республика

17%

Республика Марий Эл

18%

Пензенская область

18%

Ульяновская область

19%

Республика Татарстан

19%

Республика Башкортостан

20%

Удмуртская Республика

21%

Нижегородская область

22%

Саратовская область

24%

Пермский край

26%

Республика Мордовия

27%

Оренбургская область

29%

Самарская область

35%

 

По сравнению с майскими показателями 2023 года в Самарской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в страховании: здесь компании стали на 73% чаще искать новых работников. Повышенный спрос на работников также наблюдается в сфере розничной торговли (+72% новых рабочих мест по сравнению с началом летам 2023 года).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается и в сфере образования, здесь новых работников стали искать на 71% чаще. У работодателей также высока потребность в медработниках (+60% новых рабочих мест). Также на 43% вырос спрос на обслуживающий персонал и на 42% - на административный персонал. 

В целом по сравнению с прошлым годом в Самарской области зафиксировано лишь две профессиональные сферы, где есть падение потребности в работниках и сокращение число активных вакансий: безопасность, а также сфера добычи сырья.

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