Каждый четвёртый житель Самары хотел бы возглавить компанию, в которой работает

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24% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают. У 62% опрошенных нет мечты занять кресло руководителя своего предприятия или организации.

Одни из самых амбициозных специалистов живут в Самаре: среди населения городов-миллионников здесь много желающих возглавить компанию, в которой работают (27%) – второе место рейтинга. Среди жителей Уфы 28% респондентов мечтает о кресле руководителя своего предприятия или организации, Воронежа – также 27%, а в Челябинске – 25%. При этом 63% опрошенных самарцев отказались бы от такой идеи. Реже всего мечтами возглавить компанию, в которой трудятся, делились жители Перми (19%), Нижнего Новгорода и Омска (по 20%).



Мужчины более амбициозны: стать директором своей компании мечтают 28% против 17% среди женщин. Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорили, что хотят возглавить бизнес, в котором трудятся по найму: 19% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Больше всего же тех, кто мечтает вырасти до директорского кресла — среди россиян моложе 24 лет (34%), с возрастом амбиции снижаются (19% среди граждан старше 45 лет).



Программисты мечтают стать директорами компаний, в которых трудятся, чаще представителей других популярных профессиональных групп (35%). Хотели бы возглавить бизнес, в котором заняты, 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего мечтами о директорском кресле делились секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу, в том числе и респонденты из Самары.

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