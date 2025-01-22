Картофель за год подорожал на 92%

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По итогам 2024 года цены на картофель в России выросли почти почти на 92%. Это самый подорожавший продукт питания, стоимость которых фиксирует Росстат, пишет РБК.

В декабре 2024 года килограмм картофеля в среднем стоил 56,9 рублей. Годом ранее цена составляла порядка 28 рублей за 1 килограмм.

Эксперты пояснили, что дешевизна клубнеплодов в 2023 году была обусловлена избытком продукции – тогда был собран рекордный урожай в 8,6 миллионов тонн. В 2024 году аграрии собрали 7,2 миллиона тонн картофеля. На снижение урожая, по данным Минсельхоза, могли повлиять сокращение посевных площадей (-33,9 тыс. га) и неблагоприятные погодные условия (весенние заморозки, засуха, переувлажнение почвы).

В 2024 году выросли цены и на ряд других продуктов питания. Так, килограмм репчатого лука теперь стоит на 48,2% больше, белокочанная капуста подорожала на 44,7%, лососевая икра – на 37,7%, сливочное масло – на 36,2%, свекла – на 32,1%, огурцы – на 28,5%, пишет Смотрим.