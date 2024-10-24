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Картофель стал наиболее сильно подорожавшим продуктом в потребительской корзине россиян

24 октября 2024 11:30
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Картофель стал наиболее сильно подорожавшим продуктом в потребительской корзине россиян

Картофель стал наиболее сильно подорожавшим продуктом в потребительской корзине россиян, цены на которую мониторит Росстат. С начала года цены на популярный корнеплод выросли почти в полтора раза. Это не предел, предупреждают ретейлеры: оптовая стоимость продолжает идти вверх на фоне низкого урожая. Это рынок, возражают производители. Белоруссия и Египет тоже не помогут.

Об увеличении оптовой стоимости картофеля нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали представители нескольких розничных сетей. По словам представителя одной из федеральных сетей, закупочные цены выросли по сравнению с прошлым годом на 60–70%.

— Урожай хуже, картошка мельче, — отмечает собеседник издания. Впрочем, рост цен более ощутим еще и из-за низкой базы предыдущих периодов, добавляет он.

Представитель другой сети говорит, что биржевые цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 2,5 раза.

— В октябре 2023 года покупали по 15 рублей, сейчас уже 34 рубля. С понедельника поставщики предупредили о новом скачке цен, — отмечает он.

По оценке Картофельного союза, оптовые цены производителей по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза: с 10−12 рублей до 22−26 рублей за килограмм. Но противоречия тут нет — с учетом логистики входная цена для сетей оказывается выше.

Осенью на прилавки российских магазинов поступает преимущественно отечественный картофель, говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Поэтому на цены в первую очередь влияет ситуация внутри страны, пишет 63.ру.

По данным Минсельхоза на 10 октября, в России собрано 5,6 млн тонн картофеля — это на 15% меньше, чем на ту же дату год назад. Но этого хватит для внутреннего потребления, уверены в ведомстве.

— Прошлогодних рекордных показателей по картофелю мы не достигнем, но в принципе пока очень уверенно входим в параметры уровня самообеспеченности, чтобы нам хватило этой продукции до урожая следующего года, — заявил на днях директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на агропромышленной выставке «Золотая осень» (цитата по «Российской газете»). 

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