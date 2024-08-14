Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

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Запрет на экспорт бензина продлен до 31 декабря 2024 года. Такое решение приняло правительство РФ. Соответствующее постановление уже подписано.

Отмечается, что это не касается поставок в рамках международных межправительственных соглашений и топлива, которое граждане страны вывозят для личного пользования или с целью оказания международной гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

В конце июля сообщалось, что кабмин принял принципиальное решение о запрете экспорта бензина в сентябре – октябре этого года.